 

В США ученые нашли зубы древнейшего «предка всех приматов»

25.02.2021, 10:50, Разное
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Ученые заявили, что им удалось найти зубы самого раннего «предка всех приматов». Палеонтологи отмечают, что возраст окаменелых останков составляет не менее 66 миллионов лет, сейчас их детально изучают сотрудники Музея Берка Вашингтонского университета.
Зубы Purgatorius, являющегося одним из самых древних приматов, получивших название plesiadapiforms, были найдены в Хелл-Крике, расположенном в американском штате Монтана. Древнее млекопитающее могло появиться спустя 139 000 лет после массового мел-палеогенового вымирания, ставшего причиной исчезновения 75% жизни на Земле. Эти приматы отличались небольшими размерами, а их рацион в основном состоял из фруктов и насекомых.

Долгое время считалось, что приматы не могли контактировать с динозаврами, но постепенно исследователи находят все больше доказательств, что короткий промежуток времени они все же сосуществовали вместе. В меловой период древние приматы не находились на вершине пищевой цепи, но они могли быстро адаптироваться к меняющимся условиям после падения астероида, а уже через миллионы лет этот вид млекопитающих стал самым многочисленным.

Источник: mir24.tv



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