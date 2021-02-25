Психолог назвала способ улучшить память с помощью упражнений

25.02.2021, 10:50, Разное

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Психолог Мария Фаликман пояснила о способе, который поможет с помощью упражнений улучшить память. По ее словам, данная способность нуждается в постоянной тренировке.

Для развития памяти важно постоянно пользоваться ею. Также существует понятие «фитнес для мозга». В данном случае речь идет о любых физических нагрузках, способствующих улучшению кровоснабжения головного мозга. За счет них образовываются более прочные следы памяти.

Чем лучше орган снабжается кислородом, тем интенсивнее осуществляется его работа. Важно осваивать максимальное количество разных видов деятельности, в том числе, двигательных практик, тогда память будет функционировать хорошо. Если говорить о конкретных упражнениях, то психолог посоветовала крутить головой, выполнять приседания и наклоны в разные стороны. Кроме того, огромную важность имеют прогулки на свежем воздухе.

Источник: www.kp.ru