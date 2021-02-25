 

Ученые раскрыли тайну загадочного «исчезновения» льда на Земле

25.02.2021, 10:50, Разное
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Ученые заявили, что им удалось решить проблему «недостающего льда». Данное явление представляло тайну для научного сообщества, поскольку оно не вписывалось в традиционную циклическую модель потепления и похолодания.
Чередование ледниковых и межледниковых периодов длится практически на протяжении всего существования Земли. Из-за этих циклов уровень воды в океанах и морях резко падает или, наоборот, поднимается. Но 20 000 лет назад исследователи зафиксировали, что льда при экстремально низком уровне моря было слишком мало. На фоне этого возникла проблема «недостающего льда».

Исследованием проблемы занимался немецкий геофизик Эван Гован из Института Альфреда Вегенера. Он разработал новую компьютерную модель эволюции глобальных ледяных щитов PaleoMIST 1.0. Оказалось, что аномально низкого объема льда во времена последнего ледникового максимума (LGM) не было. Вероятно, исследователи сделали ошибочные выводы относительного того, как низко упал уровень моря в ту эпоху. По словам Гована, уровень моря во времена LGM упал на 116 метров, если сравнивать его с современной эпохой.

Источник: discover24.ru



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