Daily Mail – в Японии профилактикой самоубийств займётся министр одиночества

25.02.2021, 10:12, Новости дня

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Премьер-министр Японии создал новую должность министра одиночества и сформировал рабочую группу по борьбе с этой проблемой, которая особенно сильно проявилась во время пандемии, пишет Daily Mail. Недостаток общения становится причиной социальной изоляции, проблем со здоровьем и приводит к самоубийствам — в октябре прошлого года в стране покончило с собой больше людей, чем умерло от коронавируса к этому моменту.



Reuters

В Японии появилась новая государственная должность — министр одиночества, пишет Daily Mail. Причиной стал рост числа самоубийств, который зафиксировали впервые за 11 лет.

Как рассказывает издание, в феврале премьер-министр страны Ёсихидэ Суга назначил на новый пост Тэцуки Сакамото, который также занимается повышением рождаемости и восстановлением региональной экономики. Сакамото заявил, что своими действиями надеется «предотвратить социальное одиночество и изоляцию и защитить связи между людьми». В пятницу кабинет министров также сформировал рабочую группу в подчинении у нескольких министерств, которая будет бороться с одиночеством и изучать его влияние на население. Правительство считает решение этой проблемы безотлагательным: одиночество японцев снова привлекло внимание из-за пандемии.

В статье отмечается, что социальная изоляция считается причиной ряда других социальных проблем, например, бедности, социальной уединённости и самоубийств. По предварительным данным Национального полицейского агентства Японии, в 2020 году 20 919 человек покончили с собой — на 750 человек больше, чем в 2019 году. В октябре прошлого года от суицида погибло больше человек, чем от коронавируса к тому моменту.

По сообщениям японских СМИ, такой рост суицидов главным образом вызван волной самоубийств среди женщин и молодёжи. Профессор Митико Уэда, которая изучает этот феномен в Японии, рассказала в интервью BBC на прошлой неделе, что в стране теперь множество женщин остаются не замужем. Они вынуждены обеспечивать себя сами, но не могут найти постоянную работу, поэтому кризис сильно сказывается на их благосостоянии. Так, в октябре с собой покончило 879 женщин – на 70% больше, чем в том же месяце в 2019 году.

«Женщины страдают от изоляции больше, [чем мужчины], и число самоубийств продолжает расти», — заявил премьер-министр Суга на пресс-конференции, где объявил о создании новой должности. Он выразил надежду, что новый министр одиночества сможет «идентифицировать проблемы и провести комплексные меры». Хотя беспокойство вызывают определённые группы, глава правительства отметил, что проблема затрагивает людей из разных слоёв общества. Он также подчеркнул, что пожилым людям приходится сидеть дома, а студенты не могут пока приходить на занятия в университеты из-за коронавирусных ограничений. По словам премьер-министра, «есть множество типов одиночества», которые необходимо рассматривать.

В заключение Daily Mail напоминает, что одиночество японцев уже давно стало проблемой национального уровня. Недостаток общения связывают с рядом заболеваний, включая болезни сердца, деменцию и пищевые расстройства. Для борьбы с этим явлением разрабатывают множество решений, в том числе робота, который сможет держать за руку одиноких людей.