 

Le Figaro – Депардье снова проходит по делу об изнасилованиях молодой актрисы

25.02.2021, 10:12, Новости дня
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Парижский суд снова открыл дело в отношении знаменитого французского актёра Жерара Депардье, имеющего в том числе гражданство РФ, пишет Le Figaro. Звезду кинематографа обвиняют в изнасилованиях и домогательствах в отношении молодой актрисы, которые произошли в его парижской квартире в 2018 году.


Reuters

Во вторник стало известно, что 72-летнему Жерару Депардье, мастодонту французского кинематографа, 16 декабря предъявили обвинения в «изнасилованиях» и «сексуальных домогательствах» в отношении молодой актрисы, которые он совершил летом 2018 года, пишет Le Figaro со ссылкой на агентство AFP. Адвокат актёра Эрве Темим выразил сожаление о том, что эта информация получила огласку. Он добавил, что Депардье, который остаётся на свободе, «полностью отрицает действия, которые ему вменяются в вину».

Как рассказывает издание, 20-летняя актриса изначально написала заявление в жандармерии Ламбеска (город на юге Франции. — ИноТВ) в конце августа 2018 года. В протоколе она обвинила актёра в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, которые произошли 7 и 13 августа в парижской квартире Депардье. Согласно источнику, знакомому с делом, звезда французского кино находится в дружественных отношениях с семьёй своей жертвы. Несмотря на утверждения прессы о якобы проходившей в квартире театральной репетиции, профессиональная деятельность участников никаким образом не относится к делу, подчеркнул источник.

В статье указывается, что возбуждённое против актёра судебное разбирательство было передано в Париж, однако 4 июня 2019 года прокуратура прекратила следствие после девяти месяцев предварительного расследования из-за отсутствия доказательств. Знакомый с делом источник поделился с AFP до этого неизвестными деталями дела: так, между молодой девушкой и актёром прошла очная ставка в отделении судебной полиции. Затем в середине августа прошлого года потерпевшая предъявила гражданский иск и добилась возобновления расследования. Адвокат начинающей актрисы Элоди Туайон-Ибон в комментарии AFP выразила надежду, что пресса с уважением отнесётся к частной жизни её клиентки, пишет Le Figaro.



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