Le Figaro – «приказано не штрафовать» — французская полиция боится запретить меньшинствам нарушать закон

25.02.2021, 10:12, Новости дня

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Несмотря на комендантский час и запрет на массовые мероприятия, в парижском пригороде состоялась незаконная вечеринка при участии нескольких сотен человек, пишет на страницах Le Figaro общественный деятель Пьер-Мари Сев. Как передаёт обозреватель, полиция получила указание не штрафовать участников праздника, чтобы не навлечь на себя неприятностей. По словам автора статьи, эта практика стала повсеместной в неблагополучных районах страны, жители которых пользуются полной безнаказанностью, в отличие от большинства законопослушных французов.



Reuters

На прошлой неделе в парижском пригороде Нуазьель от 100 до 200 молодых людей собрались, чтобы поприветствовать рэпера Узи, пишет в газете Le Figaro официальный представитель общественной организации «Институт справедливости» Пьер-Мари Сев. По его словам, гости праздника устроили грандиозный пир — разумеется, без масок, — а затем прямо на улице и посреди ночи использовали миномёты для запуска фейерверков, перебудив окрестных жителей. Однако, несмотря на прибытие полиции к месту праздника в два часа ночи, по словам профсоюза правоохранителей, стажи порядка получили в тот вечер указание от начальства: не штрафовать нарушителей. И хотя версии случившегося разнятся, за участие в незаконной вечеринке, о которой всем было известно, действительно было выписано очень мало штрафов, замечает Сев.

Как поясняет автор, дело вовсе не в том, что полицейские неохотно штрафуют людей за нарушения ограничений, действующих уже более года. По его утверждению, в ход пошла хорошо известная схема: «командование просит полицейских не вмешиваться в происходящее на той или иной части территории — из физического страха или из желания избежать столкновения». Иными словами, государство требует, чтобы несоблюдение закона не повлекло за собой никаких последствий для того, кто его нарушает, негодует общественный деятель.

Как пишет автор, по всей Франции 1,5 тыс. кварталов отныне являются объектами «городской политики». Во многих из этих кварталов больше не работают магазины и государственные службы, а полиция не может свободно передвигаться и не стреляет даже в целях самообороны, чтобы избежать волнений. «Это зоны беззакония, зоны, где французское государственное право больше не действует», — констатирует обозреватель. Как следствие, в этих районах нет наказания за действия, запрещённые на территории страны. «Родео» на городских улицах, продажа наркотиков, поджог автомобилей совершаются при полной безнаказанности. «Там устанавливается новый правовой режим, вместо государственного, и зачастую это закон сильнейшего, закон насилия», — пишет Сев.

В случае Нуазьеля речь даже не идёт о самом неблагополучном районе — он не входит в программу «городской политики», однако тексты песен рэпера Узи не делают тайны из царящих там законов, отмечает автор. Как подчёркивает Сев, зоны беззакония во Франции постепенно расширяются: в 1981 году было выделено 170 «зон приоритетного образования», в 1996 году речь шла о 751 уязвимом городском районе, а в 2014-м появилось 1514 «приоритетных для города кварталов». «Названия меняются, но, похоже, ничто не остановит рост их числа», — сетует общественный деятель.

Рядом с этой всё более очевидной безнаказанностью существует остальная часть страны, состоящая из большинства граждан, соблюдающих законы и платящих часто обременительные налоги. Тем не менее этих людей полиция не упускает случая оштрафовать, как только они забудут оплатить парковку или предъявить дисконтную карту на проезд, подчёркивает автор статьи.

Во Франции жизнь общества основывается на консенсусе о том, что закон должен быть одинаков для всех. Поэтому вполне логично, что противопоставление двух этих положений — полная безнаказанность c одной стороны и всё возрастающие репрессии с другой — породит в законопослушных гражданах острое и растущее чувство несправедливости, считает Сев. По его убеждению, «государство предстаёт сильным со слабыми и слабым с сильными». А когда большинство подвергается мелочному и точечному регулированию, тогда как меньшинство от него освобождается, стране грозит раскол, предупреждает обозреватель.

Сорок лет правительственных ошибок, предвыборного стремления угодить избирателям, политических интриг, правосудия, основанного на идеологии, запугивания в средствах массовой информации и апатии граждан привели Францию к взрывоопасной ситуации, которая, «несомненно, взорвётся» без лечения «шоковой терапией», заключает автор статьи.