В мире сделали более 218 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

25.02.2021, 10:06, Новости дня

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В мире по состоянию на утро 25 февраля сделали более 218 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация стартовала в 99 странах.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 65,6 млн доз;

Китай – 40,5 млн доз;

страны ЕС – 28,9 млн доз;

Великобритания – 18,9 млн доз;

Индия – 12,4 млн доз.

При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (85,98), Сейшельские Острова (73,44), Объединенные Арабские Эмираты (53,60), Великобритания (28,31) и Мальдивы (24,43).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине кампания вакцинации началась 24 февраля. Первыми прививки получили реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко, врач мобильной бригады из Винницы Людмила Бойко, врач “ковидного” отделения в Чернигове Игорь Кузин и заведующая инфекционным отделением в Броварах Татьяна Шульженко. По словам Ляшко, все они после прививки чувствуют себя хорошо. К вечеру в Украине начата вакцинация в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областях.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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