В Тернополе произошла вспышка кишечной инфекции в детсаду, заболели шестеро детей

25.02.2021, 10:06, Новости дня

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В Тернополе зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции в детском саду, заразилось шестеро детей. Об этом 25 февраля сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным ведомства, инфекцию подтвердили у детей 2014–2018 годов рождения. Двое из них были госпитализированы, четверо – лечатся амбулаторно.

“Состояние здоровья больных удовлетворительное. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий”, – сообщили в ГСЧС.

21 февраля в селе Джурин Тернопольской области у девяти воспитанников детсада обнаружили кишечную инфекцию.

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