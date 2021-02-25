 

В Тернополе произошла вспышка кишечной инфекции в детсаду, заболели шестеро детей

25.02.2021, 10:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Тернополе зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции в детском саду, заразилось шестеро детей. Об этом 25 февраля сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным ведомства, инфекцию подтвердили у детей 2014–2018 годов рождения. Двое из них были госпитализированы, четверо – лечатся амбулаторно.

“Состояние здоровья больных удовлетворительное. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий”, – сообщили в ГСЧС.

21 февраля в селе Джурин Тернопольской области у девяти воспитанников детсада обнаружили кишечную инфекцию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Бренд Hyundai представил спортивный вариант хетчбэка i20

04.07 / Guardian – «расистская рыба» — памятник Русалочке в Дании стал жертвой вандалов

30.12 / США перебросили на Ближний Восток бомбардировщики B-52

25.01 / В Совфеде предложили ввести внесудебную блокировку ведущих трэш-стримы сайтов

23.07 / Ученые рассказали о способах, которые улучшают память

18.08 / Турция создаст военно-морскую базу в Ливии

07.12 / Балтфлот решили усилить в ответ на наращивание войск НАТО

19.09 / Кучера объяснил решение уйти с НТВ

25.11 / Трамп вполне может помиловать не только Флинна и Манафорта, но и самого себя

25.07 / Климкин захотел превратить Крым в «проблему для России»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска