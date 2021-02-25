В Закарпатье медики обнаружили новые симптомы коронавируса – он мутирует

25.02.2021, 10:06, Новости дня

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В Закарпатской области медики, которые лечат больных COVID-19, фиксируют мутацию коронавируса и нехарактерные симптомы течения болезни. Об этом 24 февраля на брифинге заявил директор департамента здравоохранения Закарпатской областной госадминистрации Анатолий Пшеничный, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Если полгода назад речь шла о потере обоняния и вкуса, то сейчас COVID-19 проявляется по-другому, возникают новые симптомы. Вирус адаптируется и мутирует, он не настолько чувствительный к традиционным методам лечения, – сказал Пшеничный. – Если раньше у одного-двух из десяти пациентов проявлялась диарея, рвота, то сейчас это стало происходить чаще. Также медики говорят о нарушении слуха, некой тугоухости. То есть симптомы другие, не классические, как мы видели полгода назад”, – сказал Пшеничный.

По его словам, медики также отмечают другую быстротечность COVID-19, вызванную мутировавшим коронавирусом.

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На 5 февраля в Украине не было зафиксировано случаев инфицирования “британским” или “южноафриканским” штаммами коронавируса, говорил министр здравоохранения Максим Степанов.

15 декабря 2020 года министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок сообщил о выявлении нового типа коронавируса. Позже новый штамм был обнаружен и в других странах. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса.

Сообщения о новом штамме коронавируса в ЮАР впервые появились 18 декабря 2020 года. Этот штамм распространяется быстрее и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР.

Компании Pfizer и BioNTech заявляли, что их вакцина от коронавируса BNT162b2 эффективна против новых, более заразных, штаммов, обнаруженных в Великобритании и Южно-Африканской Республике. Об эффективности своего препарата от COVID-19 против новых штаммов также сообщала американская компания Moderna.

Исследования Оксфордского университета и Витватерсрандского университета в ЮАР показали более низкую эффективность вакцины против коронавируса AstraZeneca у инфицированных “южноафриканским” штаммом коронавируса 501Y.V2.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 325 841 случай коронавирусной инфекции (8147 – за минувшие сутки), скончалось 25 596 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 159 311 человек.

В Закарпатской области за последние сутки COVID-19 подтвердили у 654 пациентов.

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