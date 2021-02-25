В первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от COVID-19

25.02.2021, 10:06, Новости дня

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В первый день вакцинации в пяти регионах Украины проведено 159 прививок против COVID-19 первой дозой, больше прививок сделали в Черкасской области – 80. Об этом 25 февраля сообщил Telegram-канал “Коронавирус Инфо”.

“24 февраля 2021 года состоялся старт вакцинации против COVID-19 в Украине”, – говорится в сообщении.

Количество прививок, проведенных в регионах:

Винницкая область – 10 прививок;

Житомирская область – 40 прививок;

Киевская область – 19 прививок;

Черкасская область – 80 прививок;

Черниговская область – 10 прививок.

По состоянию на 24 февраля 2021 года не получено ни одного сообщения от госпредприятия “Государственный экспертный центр Минздрава Украины” о зарегистрированных неблагоприятных последствиях после иммунизации.

В Украине 22 февраля зарегистрировали две вакцины против коронавируса SARS-CoV-2: Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли из Индии. 24 февраля в Украине стартовала кампания вакцинации, первыми прививки получили медики в Черниговской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки в Украине получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

В Минздраве напомнили, что по состоянию на 24 февраля ожидаются следующие поставки вакцин против коронавируса в Украину:

Pfizer/BioNTech – более 100 тыс. доз;

Sinovac – около 2 млн доз;

Oxford/AstraZeneca (Covishield) – около 4 млн доз;

Novavax – 15 млн доз.

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