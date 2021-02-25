Министр обороны Нигерии назвал нападения боевиков “незначительной” угрозой

25.02.2021, 10:04, Разное

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“Я не знаю, почему люди убегают от таких незначительных вещей”, – заявил Магаши 17 февраля, комментируя нападение на школу в районе Кагара, откуда боевики “Боко Харам” (террористическая организация, запрещена в РФ) похитили десятки людей, в том числе 27 учеников.

Это высказывание спровоцировало широкое осуждение в обществе, поскольку мирные жители часто становятся жертвами радикалов.

Аналитик по связям с общественностью Мохаммед Джамо Юсуф позвонил главе военного ведомства и потребовал забрать свои слова обратно, а также извиниться перед нигерийцами.

“Это очень смехотворное заявление, исходящее от министра обороны. Первая обязанность любого правительства – защищать свой народ и его собственность”, – сообщил он в беседе с DW.

Подобные высказывания членов нигерийского правительства заставляют усомниться в способности президента страны Мохаммаду Бухари противостоять угрозе, которая исходит от боевиков. Нападения “Боко Харам” происходят все чаще, что потребовало кадровых изменений в военной структуре страны.

Новый начальник Генштаба генерал-майор Лео Ирабор принял решение обратиться к сторонней помощи в борьбе с боевиками. Об этом он сообщил в ходе общения с силовыми структурами. По сообщениям СМИ, новый военачальник провел переговоры с “ЧВК Вагнера” и российские специалисты уже прибыли в Нигерию.