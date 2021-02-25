 

В России предложили выдавать продуктовые карточки некоторым гражданам – подробности

25.02.2021, 10:04, Разное
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Организация предложила перечислять средства наиболее нуждающейся категории – гражданам, которые получают жилищные субсидии. Сюда относятся россияне, у которых доля платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в семейном доходе составляет от 22% и больше.

По задумке авторов проекта, каждый месяц малоимущие граждане будут получать по три тысячи рублей на семью. Причем тратить деньги можно только на отечественные товары. В Союзе потребителей рассказали, что для реализации продуктовых карточек потребуется около девяти миллиардов рублей в месяц.

Документ отправлен на рассмотрение в Министерство промышленности и торговли, передает издание “Известия”. Глава Союза Петр Шелищ уточнил, что государство таким образом не только поможет бедным гражданам, но и поддержит пищевую промышленность, аграриев и торговлю.

Ранее идею введения продуктовых карточек в России оценил президент Владимир Путин. Глава страны сообщил, что уже поручил правительству обсудить эту тему. Вместе с этим он отметил, что материальная помощь бедным гражданам с продуктами сегодня не так актуальна, как в период пандемии.

О продовольственных сертификатах заговорили еще в конце прошлого года. Депутаты Госдумы предложили перечислять малоимущим россиянам деньги из Фонда национальной безопасности. Но правительство отвергло эту идею: по их словам, средства нельзя почерпнуть из этого фонда.



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