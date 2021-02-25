Миллиардер Юрий Мильнер инвестировал 100 млн долларов в межзвездные путешествия

25.02.2021, 10:02, Разное

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Благотворительный фонд российского миллиардера Юрия Мильнера выделил 100 миллионов долларов в проект, разрабатывающий межзвездные путешествия. Бизнесмен считает, что если человечеству удастся ускорить искусственные объекты в 1000 раз, то жизни одного поколения хватит, чтобы долететь до ближайших звезд.

Проект, о котором говорил основатель группы фондов DST Global Юрий Мильнер, имеет название Breakthrough Starshot. Исследователи разрабатывают беспилотные устройства для межзвездных полетов и технологии для увеличения скорости полета.

По словам Юрия Мильнера, сто лет понадобилось людям, чтобы увеличить скорость искусственных объектов в 1000 раз. Если это повторить еще раз, то человечеству удастся достичь ближайших звезд. Поэтому он инвестировал в проект 100 миллионов долларов. На сегодняшний день при использовании стандартного топлива до звезд, от которых исходят «странные сигналы», можно долететь за 75 000 лет.

Стоит отметить, что Юрий Мильнер тесно сотрудничал с покойным Стивеном Хокингом. Вместе они запустили проект Breakthroug Listen, целью которого является поиск внеземных цивилизаций.

Источник: www.forbes.ru