 

Кристина Асмус сделала признания об отношениях с Иваном Охлобыстиным

25.02.2021, 10:02, Разное
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Популярная российская певица Кристина Асмус пояснила о своих отношениях с Иваном Охлобыстиным. После съемок сериала «Интерны» исполнитель роли врачи Быкова стал для нее не только другом и наставником, но и одним из самых важных и близких людей в жизни.
Кристина Асмус поделилась с поклонниками своими воспоминаниями. Несколько дней она снималась в павильоне, который находится на шоссе Энтузиастов. Это место для бывшей супруги Гарика Харламова является очень важным. Когда артистка въезжала на территорию павильона через шлагбаум, ее буквально трясло. В данном месте снимался сериал «Интерны», а позже проходила работа над проектом «Zолушка». Именно там Асмус играла свою первую главную роль, после которой стала популярной. Также в то время у актрисы была страстная любовь, переросшая в итоге в крепкую дружбу с коллегой.

Отдельно знаменитость пояснила об отношениях с Иваном Охлобыстиным. С ним на проекте «Интерны» она ментально срослась. Сейчас актеры являются очень хорошими друзьями.

В данном же павильоне Асмус через общие кисти для макияжа заразили многочисленными видами клещей. Уже 11 лет актриса не пользуется кремом и не умывается водой. Именно в гримерке «Интернов» Вадим Демчог уговорил знаменитость сняться для журнала MAXIM и придумал ей образ с хвостом.

Когда-то в этот же самый павильон Асмус приезжала на лимузине, который заказал для нее поклонник в день рождения. Актриса приняла там много важных решений и познакомилась с замечательными людьми.



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