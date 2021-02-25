Ученые проследили историю формирования Луны

25.02.2021, 10:02, Разное

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Американские исследователи составили геологическую картину формирования Луны. Оказалось, что у спутника Земли было активное прошлое с точки зрения геологических процессов, поскольку до остывания длительное время продолжалась вулканическая активность.

Геологическое прошлое Земли достаточно хорошо изучено благодаря исследованию изотопных вариаций пород, но никогда подобным образом исследователи детально не анализировали образцы лунной породы. Впервые геохимики из Научного института Карнеги в Вашингтоне и Университета Брауна в Провиденс исследовали изотопный состав серы, доставленной со спутника космонавтами, участвовавшими в миссиях «Аполлон-15» и «Аполлон-17».

По словам Эрика Хаури и Альберто Саала, им удалось измерить соотношение изотопов серы в оливиновых расплавных породах и вулканических стеклах спутника Земли. Результаты показали, что в геологической истории Луны происходил процесс выделения ядра и образования магматического океана. По мере остывания спутника океан затвердевал, а в глубине Луны появились гетерогенные очаги магмы, ставшие впоследствии причиной вулканической активности с излиянием лавы, выбросами обломочного и пирокластического материала, а также выделением газов.

Источник: ria.ru