В России отменят весенний призыв

25.02.2021, 9:51, Разное

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В связи с увеличением численного состава Вооруженных сил благодаря обязательному призыву женщин и из-за пандемии коронавируса Минобороны объявило об отмене весеннего призыва 2021 года, намеченного на 1 апреля-15 июля.

«Сегодня Вооружённые силы Российской Федерации полностью укомплектованы благодаря решению о привлечении в наши ряды 40 тысяч женщин. Поэтому никакой необходимости в весеннем призыве в этом году нет. Нужно не отвлекать врачей, борющихся с коронавирусом на осмотр призывников, а сами юноши должны со спокойной душой сдать ЕГЭ и готовится к поступлению в вузы. Исходя из всего вышесказанного, мы решили провести в этом году только осенний призыв. Он начнётся 1 октября и продлится до конца года», – заявил первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.

Начальник Генштаба добавил, что ограничения не затронут желающих служить в Вооруженных силах на контрактной основе. Для них двери гарнизонов, при наличии требуемых медицинских показаний и профессиональных навыков, открыты в любое время.

В Минобороны также отметили, что сокращение весеннего призыва может носить не временный, а постоянный характер. В частности, решение рассматривается как одна из мер по борьбе с коррупцией для противодействия организациям, оказывающим призывникам юридическую помощь в вопросе уклонения от воинской службы.

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