Метеозависимым посоветовали легкий способ улучшить самочувствие

25.02.2021, 9:38, Новости дня

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Во время перепадов атмосферного давления метеозависимым людям лучше отказаться от соли и острых блюд, рассказал доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Юрий Гурфинкель.

«Во время перепадов атмосферного давления в рационе не должно быть очень острых блюд, чрезмерно соленых блюд, поскольку они могут провоцировать перепады артериального давления. В такие дни от соли лучше отказаться вообще», – передает РИА «Новости» слова Гурфинкеля.

Он уточнил, что рацион в ситуациях погодных изменений во многом зависит от индивидуальных привычек и вкусов, но предпочтение все же желательно отдавать овощам, не слишком сладким фруктам, например, яблокам, а также «длинным» углеводам, поскольку они – необходимая составляющая правильного питания.

Гурфинкель добавил, что желательно исключить из рациона «короткие» углеводы, и прежде всего продукты, содержащие большое количество сахара. А вот гречневую, овсяную, кукурузную и другие каши в умеренных количествах можно порекомендовать людям, страдающим повышенным артериальным давлением, в период резких перепадов атмосферного давления.

Ранее синоптики рассказали, что днем температура воздуха в столице составит от одного до трех градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс одного градуса. Ветер западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.