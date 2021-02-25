 

Facebook запретила ВС Мьянмы использовать свои сервисы

25.02.2021, 9:38, Новости дня
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Компания Facebook запретила военным Мьянмы и подконтрольным им структурам использовать свою одноименную соцсеть и Instagram.

«Сегодня мы запрещаем… Вооруженным силам Мьянмы и государственным структурам и СМИ, которые подконтрольны военным, использовать Facebook и Instagram, равно как и рекламу от связанных с военными коммерческих организаций», – передает RT сообщение компании.

Ранее в Мьянме заблокировали «Википедию» на всех языках.

Напомним, 1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными.

Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране введено чрезвычайное положение. В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота. Военные Мьянмы объявили, что после снятия чрезвычайного положения через год в стране пройдут новые выборы правительства. Также они объявили о создании нового органа власти. США призвали военных Мьянмы освободить всех задержанных чиновников.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему мьянманские военные свергли законных лидеров страны, как события в Мьянме повлияют на международную экономику и что этот переворот значит для России.



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