 

Россияне захотели получать пенсию от работодателей

25.02.2021, 9:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Большинство жителей РФ хотели бы получать дополнительную корпоративную пенсию, следует из опроса сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

84% респондентов выступили за получение пенсии от работодателя. При этом более трети участников хотели бы получать не менее 30 тыс. рублей в месяц, передает РБК.

Большинство желающих получать дополнительную пенсию – люди во возрасте от 36 до 55 лет (85%).

Люди во возрасте старше 56 лет меньше всего доверяют корпоративным пенсионным программам (КПП), так как, по мнению экспертов, они не успеют сделать накопления до завершения карьеры вместе с работодателем. Среди всех респондентов, лишь 3% граждан являются участниками КПП.

В опросе участвовали более 3,5 тыс. жителей страны.

Ранее Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Зеленский указал на “позор для страны”

11.07 / Число инфицированных коронавирусом в мире за сутки составило 219 тыс. человек

23.01 / Создано еще одно «мясо из пробирки»

05.10 / В РФ разработали уникальное противовирусное средство

23.09 / В Китае научились анализировать нейронные сигналы головного мозга

07.12 / Археологи нашли самый древний указатель

21.09 / CNN – американские власти перехватили письмо с ядом — адресованное Трампу

26.06 / Цена мертвых жуков: россиянам на Шри-Ланке грозит 40 лет тюрьмы

18.12 / Зеленский сменил главу Запорожской ОГА

05.02 / Поклад: Когда композитора Шамо отчитывали за пропуск политинформации, он достал бумагу и сказал: “Эти песни я написал, пока не ходил на ваши сборища”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска