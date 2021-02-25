Россияне захотели получать пенсию от работодателей

25.02.2021, 9:38, Новости дня

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Большинство жителей РФ хотели бы получать дополнительную корпоративную пенсию, следует из опроса сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

84% респондентов выступили за получение пенсии от работодателя. При этом более трети участников хотели бы получать не менее 30 тыс. рублей в месяц, передает РБК.

Большинство желающих получать дополнительную пенсию – люди во возрасте от 36 до 55 лет (85%).

Люди во возрасте старше 56 лет меньше всего доверяют корпоративным пенсионным программам (КПП), так как, по мнению экспертов, они не успеют сделать накопления до завершения карьеры вместе с работодателем. Среди всех респондентов, лишь 3% граждан являются участниками КПП.

В опросе участвовали более 3,5 тыс. жителей страны.

Ранее Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию.