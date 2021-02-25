Fox News – инвестор, предсказавший кризис 2008-го, советует американцам готовиться к последствиям экономической политики Байдена

25.02.2021, 9:22, Новости дня

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Администрация Джо Байдена пытается успокоить американцев по поводу проводимой Белым домом экономической политики, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. Однако, как он отмечает, инвестор Майкл Берри, предсказавший кризис 2008-го года, советует жителям США готовиться к последствиям экономических шагов нынешней администрации.

Никто ничего не знает — такую мысль мы часто пытаемся донести на этом шоу. Но это не совсем правда. Некоторые люди обладают широкими познаниями. Майкл Берри знает много. Он — один из умнейших в Америке людей в сфере финансов.

Кто такой Майкл Берри? Он — один из немногих американцев, понявших, что ипотечный пузырь конца 2000-х приведёт к системным разрушениям в нашей экономике. И в результате — так и произошло.

Как Майклу Берри удалось это предвидеть? В отличие от многих инвесторов, он, будучи также врачом, был обучен оценивать проблему эмпирически: на основании доказательств, а не теорий.

Если вам интересно, что говорил Берри в 2007-м и 2008 году, почитайте книгу или посмотрите фильм «Игра на понижение», которые основаны на его предсказаниях последнего финансового кризиса. И приняв всё это во внимание, посмотрим, что Майкл Берри сейчас говорит об экономике.

Среди прочего, Берри крайне обеспокоен так называемой современной денежной теорией (СДТ). СДТ — это, по сути, вера в то, что большие правительства, наподобие нашего, могут безгранично платить за всё, просто печатая дополнительные деньги. Эта идея не нова. Но с ней существует одна проблема.

Печать дополнительных денег неизбежно провоцирует инфляцию. Никто этого не отрицает. Так что это правда. Однако новизны и притягательности современной денежной теории придаёт то, что теоретики СДТ заявляют о наличии у них решения этой проблемы. Оно состоит в радикальном увеличении налогов.

Чем меньше наличных в системе, тем меньше будет инфляция. Если у людей не будет дохода, который они смогут потратить, то цены не смогут быстро расти. Когда у вас нет денег, вы не можете переплачивать за товары и услуги. И никакой инфляции. Ну как вам?

Для профессоров-социалистов определённого типа — всё это абсолютно разумно. Что же общественность думает об этом плане? Никто их не спрашивает, поскольку всем наплевать. Но Майкл Берри считает, что остальным следует подготовиться к последствиям этого шага. Цитата.

«Правительство США своей политикой, от которой веет современной денежной теорией, способствует возникновению инфляции», — написал Берри в эти выходные в одном из твитов.

Берри далее привёл большую цитату из книги 1974 года под названием «Смерть денег», в которой объясняется положение дел в Германии столетней давности, незадолго до того, как случившаяся там гиперинфляции навсегда изменила не только эту страну, но и весь остальной мир.

Когда германская экономика разваливалась, она обрела, цитирую, «характеристики, которые нельзя было ни с чем спутать». «Одной из них стало огромное богатство, по меньшей мере у тех, кому этот экономический бум принёс выгоду. В одночасье появилось множество состоятельных людей. В городах — беспутная молодёжь без цели в жизни. Цены в Германии были стабильны, а бизнес и фондовые рынки переживали резкий подъём. Обменный курс марки по отношению к доллару и другим валютам на деле рос в течение некоторого времени. Марка вскоре стала самой крепкой валютой в мире. Бок о бок с богатством были очаги бедности. Большая часть людей оставалась без доступа к лёгким деньгам. У них была возможность наблюдать за происходящим, но они не могли принять участие. Уровень преступности резко вырос. Сообщения тех времён говорят о прогрессирующей деморализации, которая охватывала обычных людей. К этому примешивалась их усталость от шальной гонки, у которой не было никакой видимой цели, а также страхи, возникшие из-за того, что они видели, как теряют своё и без того шаткое положение, пока другие на глазах становятся невероятно богатыми. Одни лишь спекуляции, хотя не добавляли Германии богатства, превратились в один из её крупнейших видов деятельности. Страстное желание поучаствовать в зарабатывании быстрых денег заразило почти все классы. Все, начиная с лифтёров, играли на рынке». Конец цитаты.

А затем, конечно, произошёл неизбежный крах.

Цитата: «Всех немецких марок, которые существовали в мире летом 1922 года, к ноябрю 1923 года было недостаточно для покупки даже одной газеты или билета на трамвай. Это был зрелищный элемент краха, однако большинство реальных потерь в плане денежного благосостояния произошло гораздо раньше». Конец цитаты.

Эту книгу стоит приобрести. Вам это ничего не напоминает?

«Не думайте об этом, — убеждает нас администрация Байдена. — У нас на посту министра финансов — женщина. В американской экономической политике выполнен критически важный компонент по соблюдению разнообразия. Теперь будьте спокойны!».

Но Майкл Берри не хочет успокаиваться, его всё это не убеждает.

Вчера он опубликовал следующий твит: «Люди говорят, что я в прошлый раз никого не предупреждал. Я предупреждал, но никто не послушал. И я предупреждаю в этот раз. И опять никто не слушает. Но теперь у меня будет доказательство, что я предупреждал».

Дата выхода в эфир 23 февраля 2021 года.