Боевики за сутки нарушили режим тишины шесть раз, ранены двое украинских военных – штаб ООС

25.02.2021, 9:16, Новости дня

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Российско-оккупационные войска 24 февраля шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 25 февраля.

Один украинский военный был ранен в ходе обстрелов.

“Из стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку от населенных пунктов Пивденное и Талаковка. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. В пригороде Авдеевки и неподалеку от Водяного в Приазовье оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а вблизи Марьинки осуществили неприцельные выстрелы из автоматических станковых гранатометов”, – говорится в сообщении.

Неподалеку от Чермалыка украинский военный, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал боевика, который пытался проникнуть на украинские позиции.

“В ходе задержания противник нанес нашем воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта”, – сообщили в штабе.

В пресс-центре отметили, что основной целью действий российско-оккупационных войск в течение прошедших суток оставалось “провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня”.

“В двух случаях противник обстреливал позиции украинских подразделений одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны наших воинов. Кроме того, в одном случае зафиксирован ошибочный запрос на тишину со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, что свидетельствует о широком использовании противником манипуляций и искажения информации для достижения им своих целей”, – подчеркнули в штабе.

С начала суток 25 февраля нарушения режима тишины со стороны боевиков на Донбассе не зафиксированы.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/3969744629755264/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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