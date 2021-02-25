 

В Украине за сутки подтверждено более 8 тыс. новых случаев коронавируса

25.02.2021, 9:16, Новости дня
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За прошлые сутки в Украине коронавирус подтвердили у 8147 человек. Об этом в Facebook 25 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших – 483 ребенка и 301 медик.

За сутки от коронавируса умерло 135 человек, 3889 заболевших выздоровело, 2770 госпитализированы.

Всего с начала эпидемии в стране COVID-19 подтвердили у 1 325 841 человека, 25 596 пациентов умерло, 1 159 311 – выздоровело.

24 февраля в Украине провели 86 926 тестирований на коронавирус: 36 670 – методом ПЦР, 22 760 – методом ИФА и 27 496 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 6,8 млн ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654) областях, Киеве (652) и Винницкой (639) области”, – сообщил министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/880891869120476

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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