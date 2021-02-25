Суд обязал провайдеров закрыть доступ к Telegram-каналам сети российских спецслужб

25.02.2021, 9:16, Новости дня

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Киевский районный суд Харькова постановил обязать украинских провайдеров закрыть доступ к ряду Telegram-каналов, которые, по данным СБУ, занимались разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб РФ. Об этом сообщила пресс-служба Нацкомиссии, которая осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, к провайдерам.

Постановление суда было принято 23 февраля. Служба безопастности Украины 24 февраля направила в Нацкомиссию направила СБУ.

“Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании Telegram-каналов “Резидент”, “Легитимный”, “Картель”, “Сплетница”, путем обязательства интернет-провайдеров, операторов, провайдеров телекоммуникаций, осуществляющих деятельность на территории Украины закрыть к ним доступ – до отмены ареста имущества в установленном нормами Уголовно-процессуального Кодекса порядке”, – говорится в сообщении.

Постановление можно обжаловать в Харьковском апелляционном суде в течение пяти дней со дня объявления. Постановление подлежит немедленному исполнению после его объявления, говорится в сообщении Нацкомиссии.

Как именно будет осуществляться блокировка, не уточняется.

По состоянию на утро 25 февраля Telegram-каналы остаются активными.

1 февраля СБУ разоблачила агентурную сеть российских спецслужб, пытавшихся влиять на ситуацию в Украине при помощи политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. В частности, упоминали такие каналы как “Легитимный”, “Резидент”, “Картель”, “Сплетница”, “Черный квартал”, “Политический расклад”, “Нетипичное Запорожье”, “Тремпель Харьков”, “Одесский фраер”, “Днепр live”, “Николаев live”, “Херсон live”.

В течение 2020 года по материалам киберподразделения СБУ было открыто 496 уголовных производств. 129 из них связаны с несанкционированным вмешательством в работу компьютерных сетей и автоматизированных систем.

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