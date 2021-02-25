В Бразилии от коронавируса умерло почти 250 тыс. человек

25.02.2021, 9:16, Новости дня

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В Бразилии от коронавируса умерло почти 250 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Всего в мире коронавирус подтвердили у 112,6 млн человек, 2 млн 497 тыс. заболевших умерло, 63,5 млн выздоровели.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (28,3 млн заболевших, 505,8 тыс. умерших);

Индия (11 млн заболевших, 157 тыс. умерших, 10,73 млн выздоровевших);

Бразилия (10,32 млн заболевших, 249 тыс. 959 умерших, 9,2 млн выздоровевших);

Великобритания (4,15 млн заболевших, 122 тыс. умерших);

Россия (4,15 млн заболевших, 83 тыс. умерших, 3,7 млн выздоровевших).

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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