 

Американский генерал назвал Россию угрозой существования США

25.02.2021, 9:14, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На днях состоялся ежегодный форум ассоциации военно-воздушных сил НАТО. На полях симпозиума известный американский генерал, председатель Европейского командования вооружённых сил США и главком объединённых сил НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что Россия является угрозой самого существования Соединённых Штатов и их союзников на европейском континенте.

По словам Уолтерса, Москва продолжает “раскачивать лодку” во всём мире вопреки экономическому давлению и международному осуждению, а также совершает другие враждебные действия. Генерал добавил, что в настоящее время мир находится в условиях конкуренции крупных держав и победа в этом противостоянии является залогом предотвращения новой мировой войны.

После этого военный чиновник осыпал Россию “традиционными обвинениями”. В частности, он заявил, что Москва старается сохранить сферу влияния СССР и пытается посеять раздор среди союзников Соединённых Штатов и ослабить их. Кроме того, военачальник обратил внимание, что Россия якобы использует для этого необычные подходы, такие как использование негосударственных военных формирований. Тод Уолтерс также добавил, что Россия и Китая милитаризируют Арктику, пытаясь подготовить площадку для создания зоны влияния, сообщает Life.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Жена Сергея Безрукова в Instagram флиртует с актером Алексеем Воробьевым

26.01 / Спецкоров «Новой газеты» вызвали в УСБ

15.09 / Ольга Орлова призвала родителей не воспитывать у детей «синдром отличника»

30.06 / Ученые: Кишечник защищает печень от вызванных фруктозой повреждений

04.10 / Зачем умерла Софья? – Личное мнение

26.06 / СМИ: Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд впервые станут родителями

29.09 / Кейт Мосс представила дебютную коллекцию украшений

28.09 / Роботы в домах престарелых – реальность или утопия?

01.10 / Мнение: Падение F-35B в Калифорнии

23.09 / Выступление президента Туркменистана по вьетнамскому телевиденью остановило распространение коронавируса в стране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска