 

До 12 лет тюрьмы: в России хотят ужесточить наказание за избиение детей

25.02.2021, 9:14, Разное
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Руководитель общественного движения “За безопасность” Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних в России. Свою инициативу он направил министру внутренних дел страны Владимиру Колокольцеву.

В своём письме главе МВД Курдесов пояснил, что в последнее время участились случаи совершения таких преступлений, при чём зачастую они заканчиваются тяжёлыми травмами и отправкой детей в больницы. Общественник отметил, что существующие ныне наказания в виде от пяти до 10 лет лишения свободы не останавливают преступников, сообщает “Москва 24”.

Кроме того, они применяются лишь в случае умышленного причинения вреда детям до 14 лет, а за избиение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет полагаются более мягкие меры. В связи с этим Дмитрий Курдесов предложил сажать злоумышленников на в тюрьму на срок от восьми до 12 лет вне зависимости от возраста несовершеннолетнего, передаёт RT.



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