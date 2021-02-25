“Очень плавно подошли к свадьбе”: Арзамасова рассказала, как стала женой Авербуха

25.02.2021, 9:12, Разное

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Популярная российская актриса Лиза Арзамасова в рамках интервью рассказала, как стала женой олимпийского чемпиона по фигурному катанию Ильи Авербуха. По ее словам, вместе со спортсменом они плавно подошли к свадьбе.

25-летняя актриса и 47-летний фигурист узаконили отношения в декабре минувшего года. Пара приковывает к себе внимание, в том числе, из-за большой разницы в возрасте. Ранее Авербух и Арзамасова предпочитали не афишировать свои отношения, думая, что счастье любит тишину.

Актриса не считает, что свадьба с фигуристом состоялась внезапно. В то же время влюбленные оформили отношения через две недели после того, как Авербух сделал предложение звезде сериала «Папины дочки». Роман знаменитостей развивался постепенно, а к решению вступить в брак оба отнеслись очень обдуманно.

Весной прошлого года пара очень сблизилась, благодаря периоду самоизоляции. Арзамасова и Авербух провели карантин в загородном доме. Там удалось пожить той жизнью, которой не было ни у актрисы, ни у спортсмена: занимались огородом, делали домашние дела, сидели у камина. Влюбленные комфортно чувствовали себя в таких условиях, тогда они поняли, что их чувства являются очень крепкими.

Сейчас в загородном доме вместе с Арзамасовой и Авербухом проживает сын фигуриста от первого брака Мартин. Мальчик очень подружился с актрисой и полностью одобрил выбор отца.

Источник: ru.hellomagazine.com