Брухунова пришла в бешенство после сравнения со Степаненко

25.02.2021, 9:12, Разное

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Сравнение с молодой Еленой Степаненко возмутило супругу российского комика Евгения Петросяна. Рассердившись, Татьяна Брухунова покинула театр «Модерн», в который она пришла на постановку Юрия Грымова.

После громкого скандального развода проживших вместе более 30 лет Петросяна и Степаненко на Татьяну Брухунову обрушился шквал критики, поскольку многие считают, что именно она разрушила крепкую семью. Журналисты в свою очередь стараются задавать ей острые вопросы, из-за которых она приходит в бешенство.

В этот раз молодую супругу Петросяна «поймали» в театре «Модерн», но услышав вопрос о Степаненко, она сразу же ушла. По словам Татьяны Брухуновой, подобные вопросы являются хамством. Супруга Петросяна заявила, что ее «достали моралистки», называющие ее «такой и сякой». Она попросила «отвалить» идеальных и правильных людей.

Источник: www.starhit.ru