 

Актриса Светлана Ходченкова в мини-шортах станцевала на шесте

25.02.2021, 9:12, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная российская актриса Светлана Ходченкова эротично станцевала на шесте в мини-шортах. Соответствующим роликом она поделилась в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.
Светлана Ходченкова решила порадовать поклонников видео с тренировки на пилоне. В зал она отправилась в облегающем топе, шортах и туфлях на высоком каблуке. В описании к видео актриса заявила, что уже начала готовиться к весне. К слову, знаменитость стала посещать подобные занятия больше года тому назад, она уже делает огромные успехи.

Изображение взято с: Instagram @svetlana_khodchenkova
Туфли для танцев на высоком каблуке только подчеркивали длинные ноги Светланы Ходченковой. Обтягивающая форма для занятий позволила подписчикам рассмотреть идеальную фигуру актрисы. На коротком видео знаменитость успела показать несколько элементов танца, которые выглядели в ее исполнении очень грациозно.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / «Чтобы не менты людей херачили, а чтобы мы … [били] гражданских»

14.10 / “Пример главенства империй”: Сергей Лавров охарактеризовал экспансивные действия США

25.08 / Мнение: Почему в России у Навального не нашли следов токсинов?

25.01 / СМИ запретят называть Алексея Навального по фамилии

18.01 / Учёные рассказали, что при детском ожирении диета важнее физической активности

28.08 / Эксперт: Лукашенко взял на себя обязательства в ответ на помощь России

11.12 / Мнение: Хрень без масла

18.09 / В Мьянме (Бирме) родился мальчик с двумя головами

08.10 / Мнение: Все самое лучшее про новые книги

31.12 / У побережья Испании обнаружили гигантские подводные структуры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска