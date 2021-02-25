Актриса Светлана Ходченкова в мини-шортах станцевала на шесте

25.02.2021, 9:12, Разное

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Популярная российская актриса Светлана Ходченкова эротично станцевала на шесте в мини-шортах. Соответствующим роликом она поделилась в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.

Светлана Ходченкова решила порадовать поклонников видео с тренировки на пилоне. В зал она отправилась в облегающем топе, шортах и туфлях на высоком каблуке. В описании к видео актриса заявила, что уже начала готовиться к весне. К слову, знаменитость стала посещать подобные занятия больше года тому назад, она уже делает огромные успехи.



Изображение взято с: Instagram @svetlana_khodchenkova

Туфли для танцев на высоком каблуке только подчеркивали длинные ноги Светланы Ходченковой. Обтягивающая форма для занятий позволила подписчикам рассмотреть идеальную фигуру актрисы. На коротком видео знаменитость успела показать несколько элементов танца, которые выглядели в ее исполнении очень грациозно.

Источник: www.instagram.com