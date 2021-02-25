Ракету для запуска спутника «Арктика-М» установили на стартовый стол Байконура

25.02.2021, 8:48, Новости дня

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Ракета-носитель «Союз-2.1б», которая с разгонным блоком «Фрегат» выведет на орбиту спутник «Арктика-М», установлена на стартовый стол космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе.

«В соответствии с решением госкомиссии ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Арктика-М» была вывезена на стартовый комплекс площадки № 31 космодрома Байконур», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня.

Старт запланирован на 28 февраля. Аппарат будет выведен на высокоэллиптическую орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» и разгонным блоком «Фрегат».