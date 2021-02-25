 

Ромни предрёк Трампу уверенную поддержку республиканцев при новом выдвижении в президенты

25.02.2021, 8:32, Новости дня
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Американский сенатор-республиканец Митт Ромни предположил, что его однопартийцы выдвинут кандидатуру Дональда Трампа, если тот захочет вернуться в Белый дом в 2024 году. В интервью The New York Times политик с сожалением признал, что 45-й президент США остаётся самым влиятельным голосом в его партии.


Reuters

Дональд Трамп получит поддержку республиканцев, если он решит выдвинуться на пост президента США в 2024 году. Такое мнение в интервью The New York Times высказал сенатор от штата Юта Митт Ромни.

«Я не знаю, будет ли он баллотироваться в 2024 году или нет. Но если будет, то я почти уверен, что он выиграет выдвижение в президенты (от Республиканской партии. — ИноТВ)», — заявил Ромни.

Он допустил, что до следующих выборов многое может измениться, но добавил: «Я смотрю на опросы, и опросы показывают, что если поместить Трампа в списке имён потенциальных претендентов 2024 года среди республиканцев, то он одерживает оглушительную победу».

Ромни шёл в президенты от республиканцев в 2012 году. Он оказался единственным сенатором-республиканцем, который проголосовал за осуждение Трампа на обоих судебных процессах по его импичменту, обращает внимание The New York Times.

На вопрос издания, будет ли он вести кампанию против Трампа, Ромни ответил: «Раньше я за него не голосовал. И я, вероятно, поддержу кого-то, кто, на мой взгляд, в большей степени представляет крошечное крыло Республиканской партии, которое представляю я».

По мнению The New York Times, комментарии Ромни явно сигнализируют, что Трамп сохраняет устойчивое положение в Республиканской партии, даже после его поражения на выборах в прошлом году и импичмента по обвинению в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января. «У него, безусловно, самый громкий голос и большое влияние на мою партию», — признал сенатор.



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