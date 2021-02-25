Лондон обошёл Нью-Йорк по количеству миллионеров

25.02.2021, 8:32, Новости дня

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Лондон опередил Нью-Йорк как город с самой высокой концентрацией долларовых миллионеров в мире, пишет The Guardian со ссылкой на недавнее исследование. При этом, по словам издания, столичный регион остаётся лидером в Великобритании по количеству семей, живущих в бедности.



Reuters

Лондон обогнал Нью-Йорк как место с самой высокой концентрацией долларовых миллионеров в мире. Об этом свидетельствует отчёт, который демонстрирует, сколько денег самые богатые люди в мире заработали во время пандемии коронавируса, пишет The Guardian.

Почти 875 тыс. лондонцев являются долларовыми миллионерами, так как они имеют активы на сумму более £720 тыс. Источником этой информации служит ежегодное исследование, проводимое консультантами по недвижимости компании Knight Frank.

Получается, что каждый десятый житель британской столицы является долларовым миллионером, что лишь подчёркивает царящее в ней социальное неравенство. Ведь, по данным правительства, более 2,5 млн. (или 28%) жителей города относятся к категории «бедняков», подчёркивает The Guardian.

Отчёт показывает, что 874 354 человека в Лондоне обладают активами, включая собственность, на сумму более $1 млн., что делает их так называемыми «лицами с высоким уровнем собственного капитала» (HNWI). Для сравнения, в Нью-Йорке, который оказался на втором месте, проживает 820 тыс. человек, которые могут похвастаться подобным состоянием.

Исследование показывает, что Лондон располагает наибольшим количеством «первоклассных» домов из всех городов мира: к таковым относится свыше 68 тыс. единиц жилья стоимостью более £2 млн. каждый. Во время пандемии наблюдался всплеск продаж сверхдорогой недвижимости, поскольку богатые зарубежные инвесторы воспользовали ослаблением фунта и налоговыми льготами, возникшими в результате брексита, поясняет издание.

Лондон также занимает верхнюю строчку среди городов, которые привлекают состоятельных людей своим образом жизни. Согласно исследованию Knight Frank, среди требований, которые богачи выдвигают в этой категории, — наличие ресторанов, отмеченных звёздами «Мишлен», опер и театров, университетов, спортивных и торговых центров.

Предположительно, Лондон отчасти выиграл благодаря притоку богатых гонконгцев. Многие из них покинули бывшую британскую колонию на фоне опасений, что Китай может ужесточить политику в регионе.

Согласно отдельному исследованию юридической фирмы Bates Wells, количество так называемых золотых виз, выданных в прошлом году людям из Гонконга, увеличилось на 68%. Получатель такого документа должен инвестировать в экономику Великобритании не менее £2 млн.

Между тем, по данным Министерства труда и пенсий, столичный регион обходит остальную Великобританию по количеству семей с низким доходом. 28% жителей столицы входят в категорию «бедняков» по сравнению с 22% в среднем по стране. Эта цифра возрастает до 32% для тех, кто живёт во внутреннем Лондоне.

По официальной статистике, 800 тыс. (39%) лондонских детей живут в бедности. Это самый высокий уровень с момента начала сбора информации в 1994 году, обращает внимание The Guardian.

Судя по отчёту Knight Frank, экономические невзгоды, вызванные пандемией, затронули миллионы людей со скромными доходами. При этом те, кто и без того были очень богатыми, сумели приумножить своё состояние.

Более 6 тыс. человек пополнили ряды сверхбогатых в 2020 году, поскольку те, кто входит в верхние 0,1%, смогли приумножить свои и без того огромные состояния, несмотря на пандемию. Число «лиц со сверхвысоким уровнем собственного капитала» (UHNWI), то есть с активами на сумму более $30 млн., за этот период выросло на 2,4% до 520 тыс.

Богатейшие люди мира опасаются, что растущее неравенство может привести к тому, что правительства будут вводить налоги на богатство. Такие меры уже были приняты в Аргентине, Боливии и Марокко.

Три видных британских экономиста рекомендовали взыскать единовременную выплату со всех граждан, чьи активы, включая имущество, превышают £500 тыс. По мнению экспертов, если взимать с этих людей налог в размере 1% в течение пяти лет, то можно собрать £260 млрд., чего достаточно для покрытия всех годовых затрат Национальной службы здравоохранения Великобритании, отмечает The Guardian.