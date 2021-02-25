 

Больше никакого Бората — Саша Барон Коэн отказался от перевоплощений после столкновения со сторонниками Трампа

25.02.2021, 8:32, Новости дня
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Британский комик Саша Барон Коэн, известный своими образами рэпера Али Джи и казахского журналиста Бората, заявил, что он собирается перестать менять свой внешний вид в будущих проектах. По признанию актёра, он начал опасаться за свою жизнь после того, как на съёмках одной из провокационных сцен в США за ним погнались члены праворадикальной группы Three Percenters, пишет The Times.


Reuters

Более двух десятилетий парики, костюмы и грим позволяли Саше Барону Коэну проникать в западный истеблишмент и ставить его в неловкое положение. Но теперь британский комик, прославившийся благодаря своим персонажам Борату и Али Джи, намерен покончить с переодеваниями, пишет The Times.

49-летний актёр заявил, что стал опасаться за свою жизнь после столкновения с вооружёнными сторонниками Дональда Трампа из правой группы Three Percenters на митинге в США. Барон Коэн разозлил их тем, что заставил спеть вместе с ним расистскую песню для своего прошлогоднего фильма «Борат 2». 

«В какой-то момент у вас заканчивается удача. И поэтому я больше никогда не хотел бы этим заниматься. Я не могу»,  признался он в эфире радиостанции NPR.

«Помню, как перед съёмкой этой сцены я надевал бронежилет, посмотрел в зеркало в соседнем отеле, и… я помню, как спросил у гримёра: «Как ты думаешь, меня сегодня застрелят?» А он — мне: «Нет, нет, нет, нет». Я сказал: «А зачем тогда я надеваю бронежилет?» И он ничего мне не смог ответить»,  поделился воспоминаниями актёр.

Ранее Барон Коэн публиковал в интернете ролик с инцидентом, на котором видно, как он быстро покидает сцену и ныряет в ожидающий поблизости фургон. Затем на него нападают некоторые из участников митинга, которые вынуждают его выйти из образа и удерживать дверь, чтобы не дать им ворваться в машину.

«Мы сняли этот фильм, потому что у власти находилось глубоко неэтичное правительство подчеркнул Барон Коэн.  Мы должны были сделать всё, что могли, чтобы вдохновить людей голосовать и напомнить им до выборов об аморальности правительства».

Он использовал своего персонажа казахского тележурналиста Бората Сагдиева, который является недалёким антисемитом и сексистом, для разоблачения американского фанатизма, ксенофобии и сексизма. Барон Коэн был номинирован на «Золотой глобус» за свою роль в фильме «Борат 2», обращает внимание The Times.



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