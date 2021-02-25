Гривна к доллару подешевела до 27,95 грн/$

25.02.2021, 8:26, Новости дня

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 25 февраля.

Гривна к доллару подешевела на пять копеек – с 27,90 грн/$ до 27,95 грн/$.

Курс гривны к евро снизился на пять копеек – с 33,88 грн/€ до 33,93 грн/€.

К российскому рублю гривна подешевела с 3,77 грн за 10 руб. до 3,79 грн за 10 руб.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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