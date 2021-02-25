Суд арестовал бывшего топ-менеджера “ПриватБанка” Яценко с альтернативой залога

25.02.2021, 8:26, Новости дня

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Высший антикоррупционный суд в ночь на 25 февраля арестовал бывшего заместителя председателя правления “ПриватБанка” Владимир Яценко. Трансляция заседания велась на канале ВАКС в YouTube.

“Применить к подозреваемому Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток, то есть до 22 апреля 2021 года включительно”, – объявил судья.

Яценко может выйти под залог 52 млн 210 тыс. грн. В таком случае на него будет возложен ряд обязательств, среди которого не общаться с лицами, которые определил суд, носить электронный браслет, сдать загранпаспорта.

Прокуроры просили назначить залог в 136,8 млн грн.

22 февраля 2021 года, по оперативной информации, Яценко планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. НАБУ обратилось к Госавиаслужбе, и самолет посадили в аэропорту Борисполь, после чего бывшего топ-менеджера задержали.

23 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь об Александре Дубилете, Владимире Яценко и Елене Бычихиной. Яценко сообщили о подозрении лично, а Дубилету и Бычихиной – по почте.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц. Среди этих компаний значится “Укртатнафта”, имущество которой таким образом было выведено из-под залога.

С 2017 года Украина судится с бывшими владельцами “ПриватБанка”, которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

Группа “Приват” принадлежит украинским бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Алексею Мартынову.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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