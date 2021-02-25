Елена Беркова сделала себе «новую» грудь

25.02.2021, 8:22, Разное

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Российская порноактриса Елена Беркова призналась, что сделала себе подтяжку груди. Своим подписчикам в Instagram она сообщила, что всегда поддерживает тело в тонусе и если имеется возможность, то не упускает шанс сделать его еще более сексуальным.

Подтяжка груди осуществлялась хирургическим методом, но сама операция длилась не особо долго, по словам актрисы для взрослых фильмов, на столе она провела пару часов. В результате «новой» грудью восхитилась не только Елена Беркова, но и ее возлюбленный.

Актриса отметила, что теперь ей эстетически стало приятно смотреть на себя. На груди еще присутствуют послеоперационные разрезы, но выглядят они аккуратно и должны в скором времени зажить. «Новую» грудь Елены Берковой уже оценил ее возлюбленный, он сделал ей несколько комплиментов.

Источник: ren.tv