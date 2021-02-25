Дочь актера Хмельницкого из «Мента в законе» раскрыла обман мачехи

25.02.2021, 8:22, Разное

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Дочь российского актера Александра Хмельницкого, снявшегося в сериале «Мент в законе», обвинила свою мачеху в обмане. Между ними уже продолжительное время длится конфликт, при этом каждая сторона пытается выставить друг друга в плохом свете.

Анастасия Хмельницкая в программе Первого канала «На самом деле» пожаловалась на свою мачеху Диану Дорофееву, что та подделала тест ДНК, результаты которого показали, что она не приходится дочерью Александру Хмельницкому. Тогда она решила проучить мачеху и смонтировала видео, создающее впечатление, будто Диана Дорофеева изменяет своему мужу.

Однако недавно супруга Александра Хмельницкого привела в дом незнакомого мужчину, которого она представила в качестве своего двоюродного брата. Мужчина проживал на кухне, носил вещи актера и просил, чтобы ему купили кровать. Анастасия Хмельницкая потребовала от него провести тест ДНК. Он показал, что «двоюродный брат» не состоит в родстве с мачехой. После этого Диану Дорофееву проверили на полиграфе. Когда устройство показало, что она врет, мачехе пришлось признаться, что в дом к мужу она привела бывшего любовника.

Дочь Александра Хмельницкого потеряла маму в 8-летнем возрасте. С тех пор в ее доме побывало множество «мачех». Она за это время тоже успела выйти замуж и родить сына. В последнее время они проживали вшестером в квартире артиста. Хмельницкая полагает, что суть конфликта кроется в жилищных условиях.

Источник: teleprogramma.pro