 

В российской армии снизилось число дезертирств

25.02.2021, 7:58, Новости дня
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Число военных, разыскиваемых за самовольное оставление воинской части, сократилось в 2020 году более чем на 10%, при этом военные следователи разыскали 288 дезертиров, сообщили в ГВСУ СК России.

В ведомстве подчеркнули, что результатов удалось добиться благодаря совместной работе военных следователей, прокуроров, работников МВД, военной полиции, командования воинских частей, а также общественных и правозащитных организаций.

«За 2020 год по уголовным делам, находившимся в производстве военных следственных органов СК РФ, разысканы 288 военнослужащих, самовольно покинувших службу в армии. Из указанного количества 115 человек добровольно прибыли в военные следственные органы СК, 173 были задержаны в ходе проведения розыскных мероприятий… Результатом работы в 2020 году стало снижение на 10,3% количества военнослужащих, разыскиваемых за самовольное оставление военной службы», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В ГВСУ отметили, что в 2021 году военные следственные органы намерены столь же активно искать и задерживать дезертиров.

Ранее в четверг в ведомстве рассказали, что военные следователи в Чите нашли солдата-дезертира, скрывавшегося более 16 лет, по данным дактилоскопирования после смерти.



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