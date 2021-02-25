Писательница Аделина Шелдон найдена мертвой в Москве

25.02.2021, 7:58, Новости дня

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Тело модной писательницы Аделины Шелдон найдено в доме на юго-западе Москвы. По одной из версий, девушка изводила свой организм сухим голоданием.

В полицию 22 февраля обратился владелец квартиры в районе Зюзино. Он рассказал, что два года у него проживала 20-летняя Аделина Шелдон. По словам мужчины, квартирантка была замкнутой, но очень интеллигентной.

– Доброжелательная, воспитанная, начитанная, вежливая. Если можете себе представить курсистку 19 века, то это она. В современном мире таких встретить сложно. Очень загадочная, крайне странный персонаж. Привычек особых не было, как и большого круга общения, – рассказал мужчина «Вечерней Москве».

Он также сообщил, что у Шелдон были финансовые сложности, и она часто не платила за квартиру.

– Она не рассказывала, чем занимается. Знал, что она вечно сидела в интернете, практически не выходя из квартиры… Первый год аренды все было нормально. Были задержки с оплатой, но она всегда все гасила. Мы все понимали – девушка молодая. Было приятно общаться с хорошим человеком. Год назад она заехала к нам второй раз. Говорила, что сейчас денег нет, просила подождать: «скоро сдам работу – с вами расплачусь», – рассказал мужчина.

Хозяева квартиры не выгоняли девушку, поскольку понимали, что «ковид на дворе, с работой у всех плохо». В основном с Шелдон общалась супруга мужчины. Последний раз она переписывалась с квартиранткой 4 февраля.

– Сколько она пролежала в квартире, я не знаю. Мы не каждый день выходили на связь. Она не каждый день отвечала. Как сказали эксперты, не меньше недели. Жена с ней пыталась связаться 8-9 февраля, Аделина уже не отвечала, – рассказал хозяин квартиры.

20 февраля хозяин квартиры почувствовал неладное и попросил жену все выяснить. Супруга приехала, попыталась открыть дверь ключом, но поняла, что квартира заперта на щеколду. На следующий день хозяин вызвал мастера, чтобы вскрыть дверь.

Только после смерти Шелдон хозяин квартиры узнал, что его квартирантка писала книги. В то же время в квартире нашли чемодан с различными записями, включая дневники. Из них стало ясно, что Шелдон увлекалась голоданием.

– Я подозреваю, что ее смерть связана с очередной голодовкой, из которой она не вышла. Холодильник был пустой. На кухне была маленькая кастрюлька с остатками каши, типа гречки. Стояло три пакета всяких порошков а-ля детокс, – добавил он.

Аделина Шелдон родилась на Украине. Писать начала в 12 лет. Училась в Эдинбургском университете по специальности «Бизнес и экономика». Является автором первой книги «Венценосные» из саги, посвященной французской королевской семье.

Занималась конным спортом, теннисом, танцами, экстремальным вождением. В своих интервью девушка не раз отмечала, что придерживается здорового образа жизни и следит за питанием.