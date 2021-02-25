Роскачество предупредило об опасности Clubhouse

25.02.2021, 7:58, Новости дня

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Запись разговоров, доступ к контактам, поддельные приглашения и приложения-клоны на Android являются основными угрозами безопасности при использовании популярного сервиса Clubhouse, говорится в сообщении Роскачества.

Так, в Роскачестве напомнили, что при установке Clubhouse приложение запрашивает разрешение на доступ к списку контактов, а потом предлагает пригласить всех, кто находится в адресной книге пользователя, однако возможности удалить информацию, которой пользователь поделился с сервисом, пока нет.

«Также при регистрации нового пользователя Clubhouse присылает push-уведомления его контактам и предлагает создать приватную комнату для приветствия. К тому же неясно, какие данные о социальных связях и в каком виде хранит приложение», – передает ТАСС слова экспертов.

Поскольку Clubhouse пока доступен лишь пользователям iOS, злоумышленники могут воспользоваться отсутствием приложения на Android и делать там его клонов, которые могут оказаться чем угодно – мобильной игрой, приложением для менеджмента проектов или даже вирусом, считают в Роскачестве. Также мошенники научились эксплуатировать необходимость получения инвайта (приглашения) для новых пользователей Clubhouse, без которого использовать приложение невозможно. К примеру, в Роскачестве напомнили о появлении на интернет-площадках объявлений о продаже фейковых инвайтов, цель которых – выманить деньги у жертвы.

Также одной из опасностей использования Clubhouse может стать то, что разговоры в этом приложении записываются и могут утечь в руки третьих лиц, полагают в Роскачестве. Хотя в соцсети есть формальный запрет на запись разговоров без письменного разрешения всех участников беседы, в политике конфиденциальности сервиса есть пункт, согласно которому Clubhouse может записывать разговоры в комнатах и хранить их какое-то время, объясняя это соображениями безопасности.

«По-видимому, эти записи могут храниться достаточно долго. 20 февраля стало известно о хакерской атаке, в результате которой в сеть утекли разговоры части пользователей, которые находились в закрытой комнате. Таким образом, технически такой взлом возможен, и, скорее всего, следует ожидать новых инцидентов. Хакерская атака, впрочем, необязательна: пользователи могут и сами обойти ограничение записи разговоров с помощью сторонних приложений», – рассказали в Роскачестве.

Все это свидетельствует о том, что в настоящий момент Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности, считают эксперты. «Соцсеть быстро развивается, и, возможно, лучшим решением будет дождаться момента, когда эти проблемы будут исправлены, как было с Zoom», – резюмировали в Роскачестве.

Напомним, ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников заявил, что соцсеть Clubhouse может контролировать своих пользователей.

Ранее сообщалось, что в соцсетях блогеры обсуждают блокировку аккаунта главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева в социальной сети Clubhouse после дискуссии с феминистками.

Комментируя ситуацию с Минаевым, журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил, что социальная сеть Clubhouse не протянет долго, если продолжит блокировать пользователей.

Приложение Clubhouse – социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.