 

Роскачество предупредило об опасности Clubhouse

25.02.2021, 7:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Запись разговоров, доступ к контактам, поддельные приглашения и приложения-клоны на Android являются основными угрозами безопасности при использовании популярного сервиса Clubhouse, говорится в сообщении Роскачества.

Так, в Роскачестве напомнили, что при установке Clubhouse приложение запрашивает разрешение на доступ к списку контактов, а потом предлагает пригласить всех, кто находится в адресной книге пользователя, однако возможности удалить информацию, которой пользователь поделился с сервисом, пока нет.

«Также при регистрации нового пользователя Clubhouse присылает push-уведомления его контактам и предлагает создать приватную комнату для приветствия. К тому же неясно, какие данные о социальных связях и в каком виде хранит приложение», – передает ТАСС слова экспертов.

Поскольку Clubhouse пока доступен лишь пользователям iOS, злоумышленники могут воспользоваться отсутствием приложения на Android и делать там его клонов, которые могут оказаться чем угодно – мобильной игрой, приложением для менеджмента проектов или даже вирусом, считают в Роскачестве. Также мошенники научились эксплуатировать необходимость получения инвайта (приглашения) для новых пользователей Clubhouse, без которого использовать приложение невозможно. К примеру, в Роскачестве напомнили о появлении на интернет-площадках объявлений о продаже фейковых инвайтов, цель которых – выманить деньги у жертвы.

Также одной из опасностей использования Clubhouse может стать то, что разговоры в этом приложении записываются и могут утечь в руки третьих лиц, полагают в Роскачестве. Хотя в соцсети есть формальный запрет на запись разговоров без письменного разрешения всех участников беседы, в политике конфиденциальности сервиса есть пункт, согласно которому Clubhouse может записывать разговоры в комнатах и хранить их какое-то время, объясняя это соображениями безопасности.

«По-видимому, эти записи могут храниться достаточно долго. 20 февраля стало известно о хакерской атаке, в результате которой в сеть утекли разговоры части пользователей, которые находились в закрытой комнате. Таким образом, технически такой взлом возможен, и, скорее всего, следует ожидать новых инцидентов. Хакерская атака, впрочем, необязательна: пользователи могут и сами обойти ограничение записи разговоров с помощью сторонних приложений», – рассказали в Роскачестве.

Все это свидетельствует о том, что в настоящий момент Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности, считают эксперты. «Соцсеть быстро развивается, и, возможно, лучшим решением будет дождаться момента, когда эти проблемы будут исправлены, как было с Zoom», – резюмировали в Роскачестве.

Напомним, ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников заявил, что соцсеть Clubhouse может контролировать своих пользователей.

Ранее сообщалось, что в соцсетях блогеры обсуждают блокировку аккаунта главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева в социальной сети Clubhouse после дискуссии с феминистками.

Комментируя ситуацию с Минаевым, журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил, что социальная сеть Clubhouse не протянет долго, если продолжит блокировать пользователей.

Приложение Clubhouse – социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / В мире зафиксирован новый антирекорд по суточному приросту больных COVID-19

05.07 / 20 minutes – из-за коронавируса Испания отправила часть Каталонии на повторный карантин

25.01 / В Киеве частично закроют станцию метро “Харьковская”

02.10 / Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление союзничества

05.12 / Мурманская область объявила 31 декабря выходным

23.11 / В Германии полиция застрелила мужчину, открывшего огонь в людном месте

21.10 / Новый пикап Changan «Hunter» появится в России

17.07 / Царский крестный ход прошел в Екатеринбурге

07.08 / Украина передала РФ список из 22 удерживаемых лиц с просьбой об освобождении

03.08 / Эксперты Белого дома говорят о новой фазе эпидемии COVID-19 в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска