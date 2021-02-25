Ученые предупреждают об угрожающем росте солнечных вспышек

25.02.2021, 7:46, Разное

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Солнечная активность в ближайшие годы будет возрастать вплоть до 2025 года, когда будет достигнут пик цикла, сообщил профессор из Брэдфордского университета (Великобритания) Рами Кахваджи.

По заявлениям ученого, Солнце вступает в период повышенной активности, из-за чего частота вспышек и их интенсивность будут увеличиваться.

Ранее профессор Рами Кахваджи создал систему, которую в настоящее время используют ученые NASA для анализа солнечных пятен и прогнозирования вспышек на Солнце. Эксперт считает, что данная новость может быть очень плохой, так как почти всё в нашем мире зависит от технологий.

Кахваджи подчеркнул, что в обычно начале своего одиннадцатилетнего цикла Солнце достигает максимума своей активности, а затем происходит спад. В период максимума наше светило генерирует больше тепла, в результате чего на нем образуются пятна. До 2025 года активность Солнца будет только возрастать, предупредил Кахваджи.

Профессор уверен, что бури на Солнце чрезвычайно опасны для используемых человечеством технологий, а значит и для самого человека. Вспышки могут привести к сбоям в работе спутниковых систем навигации, радио и мобильной связи. Возможны перебои в электроснабжении.