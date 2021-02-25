Написавшая книгу об идеальном браке Олеся Малинская разводится со вторым мужем

25.02.2021, 7:32, Разное

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Писательница Олеся Малинская, создавшая книгу об идеальном браке, разводится со своим вторым мужем Александром Заранкиным. Об этом событии она пояснила своим подписчикам в Instagram, а также объяснила, почему это произошло.

Виноватым в том, что дело дошло до бракоразводного процесса, Олеся Малинская называет своего супруга. Писательница призналась, что на протяжении нескольких лет старалась сохранить их отношения и давала мужу несколько раз шанс, поскольку тот выпрашивал его и даже клялся детьми. Но ей надоело «быть в роли мужчины», поэтому она все же решилась на развод.

Недавно был анонсирован выпуск ее новой книги о семейной жизни «Как жить долго и счастливо. Твоя идеальная семья». На обложке тома собирались напечатать портрет Заранкина с дочерью. Стоит отметить, что первым мужем Олеси Малинской был юрист Антон Малинский. За него замуж она вышла в 2018 году, но позднее развелась, причины разрыва отношений писательница раскрывать не стала.