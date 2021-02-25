 

Пасынок скончавшегося Дмитрия Писаренко рассказал о его последних днях жизни

25.02.2021, 7:32, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пасынок российского актера Дмитрия Писаренко рассказал о последних днях жизни скончавшегося артиста.

Антон Бережной отметил, что его отчим имел большие планы на жизнь и не страдал хроническими заболеваниями, поэтому смерть стала шоком для него.

Бережной собирался вернуться в Москву в конце недели, он часто навещал отчима и поддерживал с ним связь. Тот рассказывал пасынку, что он намерен купить дом с участком. Однако продолжительное молчание со стороны Дмитрия Писаренко начало волновать его, поэтому при первой возможности Антон Бережной сразу отправился в столицу.

Дверь в квартиру, где проживал его отчим, сразу открыть не удалось, поэтому ее пришлось выломать. А оказавшись внутри жилья опасения Антона Бережного подтвердились. Актера обнаружили мертвым, при этом в квартире его тело пролежало не менее трех суток. За это время оно уже начало разлагаться, а соседи Дмитрия Писаренко жаловались на неприятный запах. По словам вдовы артиста Ларисы Бережной, умер ее супруг из-за проблем с сердцем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Спецслужбы Белоруссии заподозрили в заговоре против Лукашенко

18.09 / Володин обвинил Европарламент во вмешательстве в дела Белоруссии

09.08 / Идеологические сегменты российского общества

22.12 / Мнение: О трёх убойных причинах не прививаться от CoVID-19

02.02 / Любовница женатого – Личное мнение

14.08 / Солист группы “Каста” о Лукашенко: Потерял фактическое и моральное право руководить Белоруссией

21.12 / Ученые из Китая объяснили вредное воздействие долгого дневного сна на сердце

17.02 / «Ошибка наблюдений» – астрономы опровергли существование Планеты Х (Нибиру)

26.07 / Мнение: Патриотическая акция

15.08 / Врач рассказал, можно ли определить наличие сальмонеллы по скорлупе яйца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска