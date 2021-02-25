Пасынок скончавшегося Дмитрия Писаренко рассказал о его последних днях жизни

25.02.2021, 7:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пасынок российского актера Дмитрия Писаренко рассказал о последних днях жизни скончавшегося артиста.

Антон Бережной отметил, что его отчим имел большие планы на жизнь и не страдал хроническими заболеваниями, поэтому смерть стала шоком для него.

Бережной собирался вернуться в Москву в конце недели, он часто навещал отчима и поддерживал с ним связь. Тот рассказывал пасынку, что он намерен купить дом с участком. Однако продолжительное молчание со стороны Дмитрия Писаренко начало волновать его, поэтому при первой возможности Антон Бережной сразу отправился в столицу.

Дверь в квартиру, где проживал его отчим, сразу открыть не удалось, поэтому ее пришлось выломать. А оказавшись внутри жилья опасения Антона Бережного подтвердились. Актера обнаружили мертвым, при этом в квартире его тело пролежало не менее трех суток. За это время оно уже начало разлагаться, а соседи Дмитрия Писаренко жаловались на неприятный запах. По словам вдовы артиста Ларисы Бережной, умер ее супруг из-за проблем с сердцем.