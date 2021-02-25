 

Жителя Кузбасса оштрафовали за оправдание теракта в Новой Зеландии

25.02.2021, 7:08, Новости дня
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Судебные приставы в Юрге (Кузбасс) взыскали штраф с местного жителя, одобрявшего в соцсетях теракт в Новой Зеландии, сообщила пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «гражданин, обсуждая в социальной сети теракт в Новой Зеландии, одобрительно оценил массовое убийство людей», а также «призвал подражать подобным действиям террористов».

Решением Первого Восточного окружного военного суда мужчина был признан виновным по ч. 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и приговорил его к штрафу в 400 тыс. рублей.

Ранее ростовчанина приговорили к двум годам колонии за оправдание теракта в Новой Зеландии. Также военнослужащего Владимира Перменева приговорили к штрафу в 400 тыс. рублей, признав его виновным в публичном оправдании в соцсетях теракта в Новой Зеландии.

Напомним, в марте 2019 года в новозеландском городе Крайстчерч произошел теракт. В результате нападения на две мечети тогда погибли 50 человек, еще столько же пострадали.

Нападавшие террористы транслировали происходящее в Сети. Перед этим опубликовали националистический манифест.

Суд приговорил австралийца Брентона Тарранта, устроившего стрельбу в Крайстчерче, к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.



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