Прокуратура запросила более 6,5 года колонии автору веб-сериала

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25.02.2021, 6:54, Разное
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в котором выносят «приговоры» российским политикам.

Гособвинение запросило 6 лет и 7 месяцев колонии для активиста из Татарстана и автора веб-сериала «Судья Грэмм» Карима Ямадаева, который выложил на YouTube видео, где он в роли судьи выносит приговоры людям с табличками «Песков», «Сечин» и «Путин». Об этом сообщает глава «Агоры» Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Ямадаев обвиняется по делу о «призывах к терроризму» в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) и по делу об «оскорблении представителей власти» (ст. 319 УК). По второй статье прокуратура запросила 9 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Активист вину не признал и настаивал на недопустимости преследования за художественную фантазию в приличной форме.

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Ямадаев опубликовал видео на YouTube в декабре 2019 года, после чего у активиста прошел обыск. В ролике «судья» избирает меру наказания для «Дмитрия Пескова» и «Игоря Сечина», затем — исполняет за кадром приговор. В числе подсудимых был и «Владимир Путин», но приговор ему в опубликованном видео не выносят. Как тогда пояснил активист, этот сюжет развивается в 2022 году.

Перед началом записи появлялось предупреждение о том, что «авторский и актерский состав веб-сериала — это творческий коллектив людей, объединенных исключительно художественной идеей и не преследующих цель пропаганды насилия или разжигания ненависти к какой-либо социальной группе».

Уголовное дело против Ямадаева инициировало управление ФСБ по Татарстану. Старший оперуполномоченный УФСБ РФ по РТ в конце декабря 2019 года «в результате оперативно-розыскных мероприятий» обнаружил ролик на YouTube, само дело расследовал следователь по особо важным делам, он и подписал обвинительное заключение.

Ямадаев стал широко известен в 2019 году — он тогда получил 28 суток административного ареста за установку надгробия с изображением Владимира Путина у входа в здание Следственного комитета в Набережных Челнах.

Источник: Новая газета



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