Американские ученые доказали пользу от утреннего кофе

25.02.2021, 6:50, Новости дня

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Ученые из Соединенных Штатов провели масштабное исследование, в процессе которого установили, что пить кофе полезно для сердечно-сосудистой системы.

Как оказалось каждая чашка ароматного черного напитка снижает риск заболевания на 5-12%. Однако нужно употреблять кофе без сахара. А также в умеренных дозах, но не менее 3-4 чашек в день.

В среднем у любителей ежедневного кофе риск сердечной недостаточности снижается на 30%, утверждают ученые. Но стоит иметь в виду, что с такими выводами согласны далеко не все специалисты в области медицины. Многие, наоборот, доказывают, что употребление кофе в больших дозах чрезвычайно вредно для организма. В данном случае, специалисты рекомендуют четыре чашки в день, но совершенно без сахара.