 

Политолог Казакевич исключил интеграцию России и Белоруссии при “нелегитимном” Лукашенко

25.02.2021, 6:44, Разное
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Встреча Лукашенко и Путина в Сочи не стала прорывом в отношениях двух стран, констатировал эксперт. Он напомнил, что в Белоруссии сохраняются высокие протестные настроения, а Запад не признает легитимным переизбрание ее президента на шестой срок.

Для России это серьезная проблема, уверен аналитик. Казакевич видит два выхода из ситуации: провести новые президентские выборы или подождать, пока Запад и большая часть белорусского общества признают Лукашенко законным главой государства.

Для Кремля решение этих вопросов имеет принципиальное значение, убежден аналитик. Если пойти на интеграцию с Белоруссией сейчас, то Запад не признает договоренности двух стран и может ввести санкции против России. Кроме того, велика вероятность, что новые власти республики могут пересмотреть соглашения с восточным соседом, указал Казакевич.

Эксперт считает, что сейчас Кремль не испытывает энтузиазма по вопросам интеграции России и Белоруссии. К тому же у Москвы накопилось достаточно собственных проблем, подчеркнул политолог.

Дорожные карты по интеграции России и Белоруссии ничего существенного из себя не представляют, полагает Казакевич. “Ситуация остается неопределенной. Переговоры выглядели штатным мероприятием, без какого-то слишком явного негатива, как бывало”, – сказал эксперт в интервью порталу Thinktanks.by.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи прошли 22 февраля. Это вторая встреча президентов после начала политического кризиса в Белоруссии.

Западные страны не признали победу Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Евросоюз ввел против белорусского лидера и его старшего сына Виктора персональные санкции. Под удар попали и влиятельные чиновники из окружения президента.



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