Мнение: О том, когда Путин вернёт Донбасс Украине

25.02.2021, 6:38, Разное

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Вот уже почти семь лет мало кем признанные «народные республики» на Востоке Украины не подчиняются официальному Киеву. И отстаивают свою самостийность с российским оружием в руках. Причём несмотря на все Минские соглашения, возвращаться «домой» даже не планируют, ибо не хотят. Привыкли уже как-то жить по-своему…

Но сколько верёвочке ни виться…

Похоже, у Киева созрел хитрый план!

Иначе сложно объяснить, почему пункт о восстановлении контроля над границей с Россией в пределах самопровозглашённых Донецкой и Луганской «народных республик» вошёл в перечень украинских обязательств перед Евросоюзом, закреплённых сразу в двух стратегиях.

Короче, правительство Украины утвердило изменения в «Стратегию интегрированного управления границами до 2025 года». В частности, в этот документ внесли пункт о восстановлении контроля над границей с Россией в пределах ДНР и ЛНР, которые сейчас неподконтрольны Киеву. Соответствующее решение было принято на заседании кабмина, сообщает РБК со ссылкой на «Укринформ».

Согласно принятому правительством распоряжению о внесении изменений в стратегию, Украина должна быть готова к охране этого участка границы после восстановления контроля над ним. И всё это, оказывается, должно произойти в срок до начала 2025 года. Поскольку Киев уже пообещал эмиссарам ЕС

обеспечить свою готовность и способность охранять внешние границы Евросоюза (в рамках украинских границ) после получения страной полноправного членства в ЕС. Украинские власти верят, что последнее произойдёт уже #скоро.

Вдобавок, тезис о способности охранять границу с Евросоюзом, похоже, залетел и в Стратегию национальной безопасности, которую украинский президент Владимир Зеленский утвердил в сентябре 2020 года. И всё это накладывает серьёзные обязательства перед Европой.

Собственно, исполнить их можно двумя путями. Первый – ВСУ переходят в массированное наступление на Донбассе, моментально побеждают шахтёров и трактористов, после чего ставят Россию на колени перед фактом: ДНР и ЛНР – украинские, русскому воину делать там нечего.

Второй путь – нынешний российский президент Владимир #Путин, подталкиваемый американскими и европейскими санкциями сам сдаёт «повстанцев». Например потому, что для него #Донбасс превратился в типичный чемодан без ручки. И вообще, быть может, человек уже просто хочет спокойно встретить старость.

Вам какой из этих двух планов кажется более реалистичным?

А может, Киев сообща с Вашингтоном заготовили какой-нибудь сюрприз, который позволит ему выиграть донбасский раунд?

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