 

Мнение: О том, когда Путин вернёт Донбасс Украине

25.02.2021, 6:38, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вот уже почти семь лет мало кем признанные «народные республики» на Востоке Украины не подчиняются официальному Киеву. И отстаивают свою самостийность с российским оружием в руках. Причём несмотря на все Минские соглашения, возвращаться «домой» даже не планируют, ибо не хотят. Привыкли уже как-то жить по-своему…

Но сколько верёвочке ни виться…

Похоже, у Киева созрел хитрый план!

Иначе сложно объяснить, почему пункт о восстановлении контроля над границей с Россией в пределах самопровозглашённых Донецкой и Луганской «народных республик» вошёл в перечень украинских обязательств перед Евросоюзом, закреплённых сразу в двух стратегиях.

Короче, правительство Украины утвердило изменения в «Стратегию интегрированного управления границами до 2025 года». В частности, в этот документ внесли пункт о восстановлении контроля над границей с Россией в пределах ДНР и ЛНР, которые сейчас неподконтрольны Киеву. Соответствующее решение было принято на заседании кабмина, сообщает РБК со ссылкой на «Укринформ».

Согласно принятому правительством распоряжению о внесении изменений в стратегию, Украина должна быть готова к охране этого участка границы после восстановления контроля над ним. И всё это, оказывается, должно произойти в срок до начала 2025 года. Поскольку Киев уже пообещал эмиссарам ЕС
обеспечить свою готовность и способность охранять внешние границы Евросоюза (в рамках украинских границ) после получения страной полноправного членства в ЕС. Украинские власти верят, что последнее произойдёт уже #скоро.

Вдобавок, тезис о способности охранять границу с Евросоюзом, похоже, залетел и в Стратегию национальной безопасности, которую украинский президент Владимир Зеленский утвердил в сентябре 2020 года. И всё это накладывает серьёзные обязательства перед Европой.

Собственно, исполнить их можно двумя путями. Первый – ВСУ переходят в массированное наступление на Донбассе, моментально побеждают шахтёров и трактористов, после чего ставят Россию на колени перед фактом: ДНР и ЛНР – украинские, русскому воину делать там нечего.

Второй путь – нынешний российский президент Владимир #Путин, подталкиваемый американскими и европейскими санкциями сам сдаёт «повстанцев». Например потому, что для него #Донбасс превратился в типичный чемодан без ручки. И вообще, быть может, человек уже просто хочет спокойно встретить старость.

Вам какой из этих двух планов кажется более реалистичным?

А может, Киев сообща с Вашингтоном заготовили какой-нибудь сюрприз, который позволит ему выиграть донбасский раунд?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Самые богатые кланы России: в списке сменился лидер

17.12 / Эндокринологи обеспокоены влиянием вездесущего пластика на здоровье

02.02 / Мнение: Вопрос про полицаев

28.11 / Как христиан в Японии мучили

26.11 / “Растительность все чаще страдает”: Ученые заявили о неравномерности изменения климата на Земле

24.02 / Юрий Лоза пообещал отпустить заложников, если его представят к званию заслуженного артиста

25.10 / Путин констатировал несостоятельность расследования Мюллера о “российском вмешательстве”

08.10 / Word побери

15.02 / Поддержавший Манукяна Филипп Киркоров рассказал о страданиях Бузовой

16.07 / Мнение: Какую часть тела Китай показал США?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска