Роскомнадзор потребовал от Twitter представить списки заблокированных профилей

25.02.2021, 6:18, Новости дня

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Роскомнадзор направил требование руководству компании Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов, также ведомство потребовало разъяснить причины блокировки.

«Роскомнадзор потребовал от социальной сети предоставить списки заблокированных аккаунтов, а также подтверждение их связи с российскими государственными органами», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее Twitter сообщил о блокировке более чем 100 якобы связанных с Россией аккаунтов, занимавшихся «ослаблением стабильности и надежности НАТО».

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российская сторона рассмотрит основания для блокировки сотни аккаунтов в этой социальной сети.