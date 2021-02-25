 

Венесуэла объявила персоной нон грата посла ЕС

25.02.2021, 6:18, Новости дня
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Венесуэльское правительство объявило персоной нон грата посла Евросоюза в стране Исабель Брильанте Педросу после введенных ЕС санкций в отношении Каракаса, сообщил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

«По решению президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро мы вручили Исабель Брильанте Педросе ноту, в которой она объявлена персоной нон грата», – цитирует ТАСС Арреаса.

Министр пояснил, что у посла есть 72 часа для того, чтобы покинуть страну.

Ранее ЕС расширил список санкций по Венесуэле, он включил в него высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента. Венесуэльских политиков добавили в перечень «за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека».

В июне 2020 года посла ЕС уже объявляли персоной нон грата после решения Евросоюза усилить санкции в отношении Венесуэлы, но после стороны опубликовали совместное заявление, в котором признали решение недействительным. Высылка была отменена.

В конце 2020 года Соединенные Штаты расширили санкции против Венесуэлы. До этого США и ЕС отказались признавать итоги парламентских выборов в Венесуэле. В МИД РФ подчеркнули, что выборы в Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы соответствовали стандартам прозрачности и демократии.



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